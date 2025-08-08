Polisi görünce aracını bırakıp kaçmaya başladı

Edirne'de polis ekipleri, kentte asayiş ve trafik denetimi yaptı.

Babademirtaş mahallesindeki denetimde, kontrol noktasının yakınında bir sürücü aracını yol ortasında bırakıp yaya olarak kaçmaya çalıştı.



Polisin "dur" ihtarına uymayan T.Z.'yi peşine düşen motosikletli polis ekibi kovalamaca sonucu yakaladı.



1.33 promil alkollü olduğu belirlenen T.Z, otomobili kullanmadığını ve aracın kendisine ait olmadığını öne sürdü.



Bu sırada olay yerine T.Z'nin yakınları giderek taşkınlık çıkardı.



Polis ekipleri, T.Z, eski eşi ve oğlunu gözaltına aldı. Araç çekiciyle otoparka götürüldü.



Öte yandan, yapılan denetimlerde 115 kişi ve 41 araç sorgulandı, 4 araç trafikten men edildi.

