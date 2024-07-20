Polisi görünce aracını bırakıp kaçtı

Sürücünün peşinden koşan polisler, yaklaşık 30 metre sonra Hasan D’yi yakaladı. Alkollü olduğu gözlenen Hasan D, alkolmetreye üflemeyi reddetti. Hasan D’nin ehliyetine 2 yıl süreyle el koyulurken, alkollü araç kullandığı için de 18 bin 500 lira ceza kesildi.



Trafikten menedilen kamyonet de çekici ile otoparka götürüldü.