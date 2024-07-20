Polisi görünce aracını bırakıp kaçtı

Bursa’da alkollü bir sürücü, trafik uygulamasını görünce kamyonetini bırakıp kaçtı. Polis tarafından yakalanan sürücü, alkolmetreyi üflemek istemedi. Ehliyetine 2 yıl boyunca el konulan sürücüye 19 bin 500 lira ceza kesildi.

Polisi görünce aracını bırakıp kaçtı

’da polisi görünce aracını bırakıp kaçan sürücüye para cezası kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Gürsu ilçesi Ankara Yolu Caddesi’nde rutin denetim yaparken, polisleri gören Hasan D., kullandığı 16 ANR 68 plakalı kamyonetini bırakıp kaçtı.

Polisi görünce aracını bırakıp kaçtı - 1

Sürücünün peşinden koşan polisler, yaklaşık 30 metre sonra Hasan D’yi yakaladı. Alkollü olduğu gözlenen Hasan D, alkolmetreye üflemeyi reddetti. Hasan D’nin ehliyetine 2 yıl süreyle el koyulurken, alkollü araç kullandığı için de 18 bin 500 lira ceza kesildi.

Trafikten menedilen kamyonet de çekici ile otoparka götürüldü.

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