Polisi görünce dereye atladı, boğulma tehlikesi geçirdi
Antalya'da iddiaya göre üzerinde kimlik bulunmayan Suriyeli bir göçmen, polisi görünce suya atladı. Boğulma tehlikesi geçiren adam, hortumla kurtarıldı.
Antalya'da polisi görünce dereye atlayan bir kişi, boğulma tehlikesi geçirdi.
Olay dün saat 16.00 sıralarında Finike'de yaşandı.
Atatürk Parkı'nda polisin kimlik kontrolü yapmak istediği Suriye uyruklu Sami C. kaçmaya başladı.
Polisin peşine düştüğü Sami C., parkın hemen yanındaki yağmur suyu giderinden geçerek, Acısu Deresi'ne atladı.
Suda boğulma tehlikesi yaşayan Sami C.'nin yardımına polis ve çevredekiler yetişti.
Yaklaşık 5 metre yükseklikten uzatılan hortumla Sami C. kıyıya çekildi.
Kurtarıldıktan sonra derenin hemen yanında bulunan yağmur suyu tahliye kanalına giren Sami C., yaşanan kısa süreli takiple yakalandı.
Gözaltına alınıp, Finike İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Sami C.'nin, üzerinde kimlik olmadığı için paniğe kapılıp kaçmaya çalıştığını söylediği öğrenildi.
Sorgusunun ardından Sami C. serbest bırakıldı.
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