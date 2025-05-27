Polisi şehit eden silahı AR-GE kılıfıyla üretmişler

İstanbul Kağıthanede iki yıl önce polis memuru Hakan Telli'nin şehit edildiği, 1 polis memurunun da yaralandığı saldırıda kullanılan silahla ilgili araştırma, AR-GE kılıfıyla silah kaçakçılığını ortaya çıkardı. 25 Ağustos 2023'te bir uyuşturucu çetesine yönelik operasyonda görev alan polis memuru Hakan Telli, açılan ateş sonucu şehit oldu. Tetiği çeken saldırgan ise öldürüldü. TÜRKİYE'DE ÜRETİMİ YOK Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcılığı'nın başlattığı geniş çaplı soruşturmada polise isabet eden kurşunların Türkiye 'de üretimi olmayan bir silahtan çıktığı bilgisine ulaşıldı. Şehit polis memurunun vurulduğu saldırıda kullanılan silahın kayıt dışı, Türkiye'de üretimi olmayan bir model olduğu tespit edildi. Soruşturma genişletildi.

"AR-GE ÇALIŞMASI" DİYEREK ÜRETTİLER



Yasadışı üretimin arkasından iki silah firması çıktı.



Ankara ve İstanbul'daki bu firmaların üretimi sözde AR-GE çalışması kapsamında yaptığı belirlendi.



Seri numarası olmayan tescilsiz silahların suç örgütlerine gönderildiği ve zanlıların bazı modellere dikkat çekmemek için farklı bir firmaya ait ibareler koyduğu ortaya çıktı.



43 KİŞİ YARGILANIYOR



Polis teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul ve Ankara dahil 11 ilde eş zamanlı operasyon yaptı. Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.



Soruşturmada M.Ç. isimli kişinin, Sancaktepe'deki aracı şahıslar üzerinden silahların satışını organize ettiği ve bağlantıda bulunduğu M.B.'nin Sancaktepe'de sahibi olduğu iş yerinde saklandığı tespit edildi.



İddianamede suç faaliyetlerinin yasal belgelerle gizlenmeye çalışıldığı, kaçak silahların suç örgütlerine ulaştırıldığı tespiti yer aldı.

İddianamede, aralarında 1 polis memurunun da olduğu 43 zanlı hakkında 22'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi.



Polis memuru Hakan Telli'nin şehit olduğu gün peşinde olduğu şüphelilerle ilgili de ayrı bir dava görülüyor. O davada 51 sanık yargılanıyor.