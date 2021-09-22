Polisi şehit edip, 2 kişiyi öldüren sanığa 1'i ağırlaştırılmış 3 müebbet

Bursa'da geçen yıl 31 Mayıs'ta meydana gelen olayda, iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.



Şüphelilerden birinin pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu Rüstem Ortaç (24), Mahmut Ortaç (26), Erdal Bozkurt ve kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru Erman Özcan (37) hayatını kaybetti.

SİLAHI KULLANAN SABIKALI ÇIKTI

Erman Özcan'ın şehit olmasına, Mahmut Ortaç ve Rüstem Ortaç'ın ölümüne neden olan silahı, birçok suçtan kaydı bulunan Tuncay Aksu'nun kullandığı belirlendi.

Araştırmayı genişleten ekipler, 18 kişiyi gözaltına aldı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında Tuncay Aksu'nun da bulunduğu 5 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrolle serbest kaldı.

Sanıklar hakkında 'kamu görevlisini kasten öldürmek', 'adam öldürmek', 'adam öldürmeye teşebbüs', 'yaralamak' ve 'ruhsatsız silah kullanmak' suçlarından Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yargılama sürerken, tutuklu sanıklardan 4'ü tahliye edildi.

KİMSEYİ ÖLDÜRMEK İSTEMEDİM

Mahkemede konuşan Tuncay Aksu şunları söyledi:

“Benim öldürme kastım yoktur. Ben kimseyle kavga etmedim. Evime 70-80 kişilik bir grup saldırdı. Ailemi korumak amaçlı havaya ateş ettim. Kimseye nişan almadım. Dışarısı kalabalıktı, sopayla saldırıp taş atıyorlardı. Dışarı bakma imkanım bile olmadı. Sadece duvara dayanıp, silahımı çapraz tutup, ateş ettim. Silahımı almaya çalışıyorlardı. Olayda polisin şehit olduğunu bilmiyordum. O anda kendimi korumak için hareket ettim. Kimsenin ölmesini istemezdim. Adaletinize sığınıyorum. Kimseyi öldürmek istemedim."

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Mahkeme heyeti, Tuncay Aksu'ya Erman Özcan'ı şehit ettiği suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi. Aksu, öldürdüğü 2 kişi için ise 2'şer kez ömür boyu, öldürmeye teşebbüs ettiği kişi için 12 yıl hapis cezasına da çarptırıldı.

Cezalarda indirim uygulamayan mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan 10 sanığa ise 5'er ay ile 4'er yıl 2'şer ay arasında hapis cezaları verdi, 7 kişinin ise beraati kararlaştırıldı.



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