Polisin aradığı yolcu İstanbul uçağında yakalandı (Uçak havalandıktan sonra geri döndü)

Türk Hava Yolları’nın (THY) TK-691 sefer sayılı Lefkoşa - İstanbul uçağı, kalkıştan bir süre sonra Ercan Havalimanı’na geri döndü.



Uçak saat 10.05’te kalkış yaptıktan sonra, KKTC polisi aranan bir kişinin İstanbul’a giden uçakta olduğunu belirledi.



Bunun üzerine polis, hava trafik kontrol kulesiyle irtibata geçerek THY uçağının geri döndürülmesini istedi. Polisin isteği üzerine, THY pilotu ile irtibata geçerek durumu bildirdi.



PİLOTTAN “TEKNİK ARIZA” ANONSU



Olay üzerine THY pilotu yolcuları bilgilendirmek için yaptığı anonsta uçakta bir teknik arıza olduğunu ve Ercan Havalimanı’na geri döneceklerini ve iniş sonrası güvenlik kontrolü yapılacağını bildirdi.



Uçak kalkıştan kısa bir süre Ercan Havalimanı’na sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirdi.



Daha sonra polis ekipleri uçağa gelerek aranması bulunan yolcuyu uçaktan indirdi ve gözaltına aldı.



Yolcunun uçaktan indirilmesinin ardından sefer gecikmeli olarak gerçekleşti.