Eskişehir'de telefonda kendisini polis olarak tanıtan şüphelinin yönlendirmesiyle bankadan 100 bin lira çekmeye çalışan 86 yaşındaki kişi, dolandırılmaktan son anda kurtarıldı.



Alınan bilgiye göre, Ali E.'yi (86) telefonla arayan ve kendisini polis olarak tanıtan kişi, terör örgütüyle bağlantısının tespit edildiğini, kurtulması için bankadan 100 bin lira çekip evine getirmesini istedi.



Bunun üzerine, Arifiye Mahallesi İki Eylül Caddesi'ndeki bir banka şubesine giden ve para çekmek için bekleyen yaşlı adamın telaşlı hali, devriye görevi yapan polis ekiplerini şüphelendirdi.



Ekipler, parayı neden çekmek istediğini sordukları Ali E.'nin, ifadesinden dolandırılmaya çalışıldığını belirledi.



Dolandırılmaktan son anda kurtulan Ali E., emniyet güçlerine teşekkür etti.



Yaşlı adam, yaşadığı heyecan nedeniyle tedbiren Eskişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Polis, zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.