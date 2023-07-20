Polisin "dur" ihtarına uymadı, alkollü ve ehliyetsiz çıktı

İstanbul Kadıköy'de bir motosiklet sürücüsü, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kısa sürede yakalanan ehliyetsiz ve alkollü sürücüye ceza yağdı.

Polisin "dur" ihtarına uymadı, alkollü ve ehliyetsiz çıktı

ekipleri, Kadıköy Çetin Emeç Bulvarı üzerinde denetim yaptı. Bu sırada, ters yönden hızla polis denetim noktasına giren bir motosikletli, ekiplerin dur ihtarına uymadı, kaçmaya başladı.

Motosikletin peşine takılan ekipler, kısa sürede motosiklet sürücüsünü yakaladı.

Polis tarafından yakalandıktan sonra kelepçelenen motosiklet sürücüsü 19 yaşındaki Tayyip Irmak, cezadan kurtulmak için `Kötü niyetim yoktu` dedi.

Polisin "dur" ihtarına uymadı, alkollü ve ehliyetsiz çıktı - 1

38 BİN TL CEZA

Ehliyetsiz olduğu belirlenen Tayyip Irmak'ın alkolünü ölçen ekipler, 1.67 promil alkollü olduğunu tespit etti.

Motosiklet sürücüsüne ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan, ayrıca ters yönde aşırı sürat yapmak ve "dur" ihtarına uymamaktan 38 bin lira ceza uygulandı.

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