Polisin "dur" ihtarına uymadı, alkollü ve ehliyetsiz çıktı

38 BİN TL CEZA



Ehliyetsiz olduğu belirlenen Tayyip Irmak'ın alkolünü ölçen ekipler, 1.67 promil alkollü olduğunu tespit etti.



Motosiklet sürücüsüne ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan, ayrıca ters yönde aşırı sürat yapmak ve "dur" ihtarına uymamaktan 38 bin lira ceza uygulandı.

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