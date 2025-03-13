Polisin "Dur" ihtarına uymadı: Kaçarken kaza yaptı

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi Mahmutesatbey Caddesi'nde sürücülere yönelik denetim yaptı.



Uygulama sırasında polisin "Dur" ihtarına uymayan motosikletin sürücüsü kaçmaya başladı. Polise çarpıp kaçan sürücü, motosikletinin devrilmesi sonucu yaralandı.



Yaralı kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif şekilde yaralanan sürücünün ehliyetinin olmadığı tespit edildi.



Sürücüye ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan 18 bin 706 lira cezai işlem uygulandı.