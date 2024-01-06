Polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı

Kocaeli'de polisin "dur" ihtarına uymayan hafif ticari araç, kovalamaca sırasında önce ekip otosuna, ardından da ağaca çarptı. 1,15 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü ile araçtaki kişi gözaltına alındı.

Polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı

Anadolu Otoyolu Kartepe gişelerinde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Y.U. yönetimindeki 34 AK 2205 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan aracın sürücüsü kaçmaya çalıştı. Bir süre yaşanan kovalamacanın ardından Y.U. yönetimindeki araç, İzmit ilçesi Tepeköy Mahallesi Marmara Caddesi'nde kendisini takip eden ekip aracına çarptı.

Polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı - 1

Sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, kaldırımdaki ağaca çarparak durabildi.

, araç sürücüsü Y.U. ile yanındaki H.A.'yı gözaltına aldı.

Polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı - 2

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Yapılan kontrollerde sürücü Y.U.'nun 1,15 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Hasarlı araçlar çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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