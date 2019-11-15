İzmir'in Narlıdere ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan minibüste 30 düzensiz göçmen yakalandı.



İzmir-Çeşme Otoyolu'nda devriye görevi yapan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine 66 AV 004 plakalı minibüse "dur" ihtarında bulundu.



İhtara uymayarak kaçmaya başlayan minibüs, kısa süren kovalamaca sonucu Narlıdere Kavşağı yakınlarında durduruldu. Sürücü aracın anahtarını da alarak kaçtı.



Minibüsün arka kapısını açan ekipler, uyrukları henüz belirlenemeyen 30 düzensiz göçmeni yakaladı.



Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yabancı uyruklular, işlemleri için emniyete götürüldü.



Düzensiz göçmenlerin, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.



Öte yandan, polis minibüs sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.