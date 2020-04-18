Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, iki lastiği olmayan araçla 15 kilometre kaçtı

Antalya'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan Rıdvan U. (28), arka lastikleri olmayan hafif ticari araçla jantların üzerinde 15 kilometre kaçtı. Polis ekiplerince durdurulan araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalışan Rıdvan U., ayağından terlikleri çıkınca yakalandı.

Anadolu Ajansı - DHA 18.04.2020 - 06:21

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Kepez ilçesi Gazi Bulvarı Demokrasi Kavşağı'nda, otomobilin arka lastikleri olmadan jant üzerinde seyrettiğini gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Güzergahta tedbir alan ekipler, otomobili Gazi Bulvarı Yeni Hal Kavşağı'nda durdurdu.

Sürücü Rıdvan U. (28) gözaltına alındı. Otomobil, yapılan aramanın ardından çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Ayakkabı giymediği görülen şüpheli Rıdvan U, gazetecilerin "Neden, lastikler olmadan gidiyordunuz?" sorusunu, "Lastikçi tamir etmemişti, ben de biraz sürmeye başladım. Ondan sonra oldu" diye yanıtladı.

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