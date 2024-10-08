Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücüye 85 bin 979 lira ceza

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İhtisas Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde seyreden bir otomobili durdurmak istedi.



Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, otomobille kaçtı.



Otomobil, asayiş ve trafik ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucu Kırıkkale-Kayseri kara yolunun Bağdat Köprüsü mevkiinde yola atılan kapan yardımıyla durduruldu.



Sürücüye, sürücü sertifikasını sınıfına uygun sürücü belgesine dönüştürmeden kara yolunda araç kullanmak, ters yönde seyretmek, drift yapmak ve polisin dur ihtarına uymamaktan 85 bin 979 lira ceza uygulandı, otomobil trafikten men edildi.

