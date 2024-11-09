Polisin "dur" ihtarına uymayıp araçlara çarparak kaçtı

Kazımdirik Mahallesi Küçükpark'ta polis, şüphe üzerine hafif ticari aracın sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu.

Sürücü Yılmaz Ö., polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Polis ile şüpheli arasında Buca ilçesinde başlayan takip, Bornova ilçesine kadar devam etti.

Yılmaz Ö., hafif ticari aracıyla ters yöne girerek kaçmayı sürdürdü.

