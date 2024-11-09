Polisin "dur" ihtarına uymayıp araçlara çarparak kaçtı
İzmir'in Bornova ilçesinde polisten kaçarken girdiği ters yönde park halindeki araçlara çarpan hafif ticari aracın sürücü tutuklandı. Şüphelinin "cinsel saldırı" suçundan kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.
Kazımdirik Mahallesi Küçükpark'ta polis, şüphe üzerine hafif ticari aracın sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu.
Sürücü Yılmaz Ö., polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Polis ile şüpheli arasında Buca ilçesinde başlayan takip, Bornova ilçesine kadar devam etti.
Yılmaz Ö., hafif ticari aracıyla ters yöne girerek kaçmayı sürdürdü.
Yılmaz Ö.'nün kullandığı araç, ters yönde park halindeki araçlara çarptı.
Kaza sonrası Yılmaz Ö. polis ekipleri tarafından yakalandı.
Diğer yandan gözaltına alınan Yılmaz Ö.'nün yapılan kimlik kontrolünde "Cinsel saldırı" suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yılmaz Ö. tutuklandı.
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