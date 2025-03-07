Polisin durdurduğu şüpheli araçtan cephanelik çıktı

Küçükçekmece Atakent Mahallesi Selçuklu Caddesi'nde şüpheli bir araç polisler tarafından durduruldu.



Arama sırasında araçta çok sayıda silahın bulunması üzerine olay yerine Terör, Asayiş, Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sevk edildi.



Araçta inceleme aramada, üç silah, iki el bombası ve bir tane kalaşnikof (AK-47) ele geçirildi.



18 YAŞINDAN KÜÇÜK ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI



Araçta bulunan yaşları 18’den küçük kişiler gözaltına alındı.



Ele geçirilen silahlar incelenmek üzere emniyete götürülürken, araç ise emniyet otoparkına çekildi.



Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.