Polisin gözünden kaçmadı: Vites kutusundan yüzlerce uyuşturucu çıktı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, iki şüpheli araçta arama yapıldı.

Polis ekiplerince gerçekleştirilen aramalarda, bir aracın vites konsolunda, diğerinin ise bagajında toplam 2 bin 292 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan M.E., T.Ş., Y.G. ve E.M., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan üç şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

T.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.