Polisin hareketi alkış topladı... FSM'de arızalanan aracı, köprünün sonuna kadar itti

İstanbul’da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde aracı arızalanan sürücünün yardımına polis memuru Ebubekir Sıddık Doğru, koştu.

Olay 14 Şubat cuma günü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde meydana geldi.



Bölgede görevli polis memuru Ebubekir Sıddık Doğru, köprüde bir aracın arızalandığını görünce aracı itmeye başladı.

Köprü trafiğinin akışının engellenmemesi ve trafik güvenliğini sağlamak için arıza yapan aracı köprü çıkışına kadar iten polis memurunun özverisine alkış topladı.

Görüntülerinde ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya polis memurunu sosyal medya hesabından yayımladığını bir mesajla tebrik etti.

"AYAĞINIZA TAŞ DEĞMESİN"

Yerlikaya tebrik mesajında şu sözlere yer verdi:

"14 Şubat Cuma günü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde arızalanan aracı farkeden motosikletli polis memurumuz Ebubekir Sıddık Doğru, bizleri de duygulandıran insani bir tavır sergiledi.



Köprü trafiğinin akışının engellenmemesi ve trafik güvenliğini sağlamak için arıza yapan aracı köprü çıkışına kadar ittirdi. Polis kardeşim Ebubekir’i özverili bu davranışı için tebrik ediyorum.



Polislerimiz her zaman milletimizin emrinde, onların hizmetindedir.



Gece gündüz, yaz kış demeden fedakarca görev yapan güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum.



Allah ayağınıza taş değdirmesin."