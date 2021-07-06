Polisin kovaladığı şüpheli çelik yelekli çıktı

Adana'da polis ekiplerinden otomobille kaçmaya çalışırken yakalanan iki şüpheliden birinin çelik yelek giydiği belirlendi.



Merkez Sarıçam ilçesi Girne Bulvarı'nda uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi.



Polisin "dur" ikazına rağmen araçtaki şüpheliler, otomobille yoldaki dubalara çarparak kaçmaya başladı.



Otomobilin plakasının telsiz anonslarıyla diğer bildirilmesi üzerine bulvardaki kavşaklara ekipler sevk edildi.



Kısa süreli kovalamacanın ardından otomobil Altınova kavşağında durduruldu.

Araçtan indirilen ismi öğrenilemeyen sürücü ve Azat D.’nin üzerleri arandı. Yapılan aramada Azat D.’nin kıyafetinin altına çelik yelek giydiği belirlendi. Gazetecilerin neden çelik yelek giydin sorusuna Azat D., ”Cezaevinden çıktım, hasımlarım var” diye cevap verdi.



Gözaltına alınan iki şüpheli ve otomobil detaylı incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.