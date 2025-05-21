Polisin motosikletle üniversiteli Doğa’ya çarptığı olayda yeni gelişme
Takip sırasında polis motosikletinin üniversiteli Doğa’ya çarptığı olayda, kaçan otomobildeki şüpheli beş kişi yakalandı.
Çanakkale'de yunus ekipleri, kırmızı ışıkta bekleyen içerisinde içerisinde toplam 36 suç kaydı bulunan Y.Ü.'nün olduğunu fark etti.
Y.Ü. polislere silah göstererek kaçmaya başlarken, motosikletli polis timi Y.Ü.’nün peşine düştü.
ÜNİVERSİTELİ DOĞA'YA ÇARPTI
Atatürk Caddesi üzerinde devam eden takip sırasında, polisin kullandığı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencisi Doğa G.’ye çarptı.
AĞIR YARALANDI
Metrelerce sürüklenen Doğa G. ağır yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi yapılan Doğa G. ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada tedaviye alınan Doğa G.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
YAKALANDILAR
Kazanın ardından polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda Lapseki yolu üzerinde otomobil değiştiren şüpheliler, Çanakkale il merkezi girişinde otomobilde yakalandı.
ŞÜPHELİLER, ŞUÇ MAKİNASI ÇIKTILAR
Şüphelilerden Y.Ü.'nün 7'si "Kasten yaralama" olmak üzere toplam 36, E.K.'nin ikisi "Kasten öldürmeye teşebbüs", 7'si de "Kasten yaralama" olmak üzere toplam 43, U.B.K.'nin ikisi "Hırsızlık" olmak üzere toplam 3, M.Ü.O.'nun çeşitli suçlardan toplam 3, C.E.'nin 4'ü "Kasten yaralama" olmak üzere toplam 7 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerin polisteki emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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