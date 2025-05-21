Polisin motosikletle üniversiteli Doğa’ya çarptığı olayda yeni gelişme

Takip sırasında polis motosikletinin üniversiteli Doğa’ya çarptığı olayda, kaçan otomobildeki şüpheli beş kişi yakalandı.

Polisin motosikletle üniversiteli Doğa’ya çarptığı olayda yeni gelişme

'de yunus ekipleri, kırmızı ışıkta bekleyen içerisinde içerisinde toplam 36 suç kaydı bulunan Y.Ü.'nün olduğunu fark etti.

Y.Ü. polislere silah göstererek kaçmaya başlarken, motosikletli timi Y.Ü.’nün peşine düştü.

ÜNİVERSİTELİ DOĞA'YA ÇARPTI

Atatürk Caddesi üzerinde devam eden takip sırasında, polisin kullandığı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencisi Doğa G.’ye çarptı.

AĞIR YARALANDI

Metrelerce sürüklenen Doğa G. ağır yaralanırken, ihbar üzerine yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi yapılan Doğa G. ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan Doğa G.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polisin motosikletle üniversiteli Doğa’ya çarptığı olayda yeni gelişme - 1 Kaza sonrası olay yeri

YAKALANDILAR

Kazanın ardından ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda Lapseki yolu üzerinde otomobil değiştiren şüpheliler, il merkezi girişinde otomobilde yakalandı.

ŞÜPHELİLER, ŞUÇ MAKİNASI ÇIKTILAR

Şüphelilerden Y.Ü.'nün 7'si "Kasten yaralama" olmak üzere toplam 36, E.K.'nin ikisi "Kasten öldürmeye teşebbüs", 7'si de "Kasten yaralama" olmak üzere toplam 43, U.B.K.'nin ikisi "Hırsızlık" olmak üzere toplam 3, M.Ü.O.'nun çeşitli suçlardan toplam 3, C.E.'nin 4'ü "Kasten yaralama" olmak üzere toplam 7 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerin polisteki emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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