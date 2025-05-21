Polisin motosikletle üniversiteli Doğa’ya çarptığı olayda yeni gelişme

Çanakkale 'de yunus ekipleri, kırmızı ışıkta bekleyen içerisinde içerisinde toplam 36 suç kaydı bulunan Y.Ü.'nün olduğunu fark etti.

YAKALANDILAR

Kazanın ardından polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda Lapseki yolu üzerinde otomobil değiştiren şüpheliler, Çanakkale il merkezi girişinde otomobilde yakalandı.

ŞÜPHELİLER, ŞUÇ MAKİNASI ÇIKTILAR

Şüphelilerden Y.Ü.'nün 7'si "Kasten yaralama" olmak üzere toplam 36, E.K.'nin ikisi "Kasten öldürmeye teşebbüs", 7'si de "Kasten yaralama" olmak üzere toplam 43, U.B.K.'nin ikisi "Hırsızlık" olmak üzere toplam 3, M.Ü.O.'nun çeşitli suçlardan toplam 3, C.E.'nin 4'ü "Kasten yaralama" olmak üzere toplam 7 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerin polisteki emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

