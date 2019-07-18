Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kavgaya müdahale eden polisin silahını alarak çevreye ateş açan şüpheli, vurularak etkisiz hale getirildi. Ağır yaralanan zanlı, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.



İddiaya göre, dün gece Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi'nde bulunan bir dernek binasında M.M.D. ile H.D. arasında kavga çıktı.



Kavganın büyümesi üzerine olay yerine çağrılan polis ekipleri, şüphelileri gözaltına alarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.



Emniyette birbirlerinden şikayetçi olmayan zanlılar, barıştırıldıktan sonra serbest bırakıldı.



Bu sırada emniyet binası önünde bekleyen H.D.'nin yakınları ile M.M.D.'nin kardeşi İ.N.D. arasında kavga çıktı.



Kavgaya müdahale eden bir polis memurunun silahını alan M.M.D., çevreye rastgele ateş açtıktan sonra kaçmaya başladı.



Polisin uyarılarına rağmen teslim olmayan zanlı, vurularak etkisiz hale getirildi.



Ağır yaralanan M.M.D., 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı İslahiye Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki özel bir hastaneye sevk edildi. M.M.D., burada yapılan müdahaleye rağmen bu sabah yaşamını yitirdi.



M.M.D.'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.



Olayla ilgili başlatılan idari ve adli soruşturma sürüyor.