Polisin şüphelenerek GBT yaptığı şüpheli "aranıyor" ifadesiyle yakalandı

Telefonu çalınan Derya D.'nin ifadesinde, sosyaql medya üzerinden gördüğü iş ilanı için kendisini “Caner” olarak tanıtan biriyle görüştüğünü ve görüşmenin ardından telefonunun çalındığını belirtmesiyle güvenlik kameraları incelendi.

7 AYRI SUÇ

Yapılan incelemede şüphelinin, B.Ö. olduğu belirlenmişti. Polis kayıtlarında yapılan sorgulamada ise B.Ö.'nün “'dolandırıcılık, açıktan hırsızlık ve benzeri suçlar” başta olmak üzere 7 ayrı suçtan farklı karakollardan firari olduğu da ortaya çıktı.

Gözaltına alınan şüpheli, Arnavutköy Devlet Hastanesi'nden alınan darp raporunun ardından Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. İşlemleri yapılan şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı.