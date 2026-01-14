Polisin şüphelenerek GBT yaptığı şüpheli "aranıyor" ifadesiyle yakalandı
14.01.2026 11:17
İHA
İstanbul'da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu kişi, yapılan GBT sorgusunda "aranıyor" kaydıyla yakalandı. Şahsın ayrıca 7 ayrı suçtan firari olduğu öğrenildi.
Olay, 11 Ocak'ta saat 16:30 sularında Arnavutköy'de yaşandı. Devriye görevindeki Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği'ne bağlı polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri B.Ö. (23)'yü durdurarak kimlik kontrolü yaptı.
Yapılan GBT-UYAP (Genel Bilgi Kontrolü-Ulusal Yargı Ağı Projesi) uygulamasında şüphelinin, Gaziosmanpaşa 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından “tehdit” suçundan ifadesinin alınmasına yönelik yakalama kararıyla arandığı öğrenildi.
Ekiplerin incelemelerinin devam etmesi üzerine B.Ö.'nün 17 Aralık 2025'te bir iş yerindeki hırsızlık olayıyla da ilişkili olduğu tespit edildi.
Telefonu çalınan Derya D.'nin ifadesinde, sosyaql medya üzerinden gördüğü iş ilanı için kendisini “Caner” olarak tanıtan biriyle görüştüğünü ve görüşmenin ardından telefonunun çalındığını belirtmesiyle güvenlik kameraları incelendi.
7 AYRI SUÇ
Yapılan incelemede şüphelinin, B.Ö. olduğu belirlenmişti. Polis kayıtlarında yapılan sorgulamada ise B.Ö.'nün “'dolandırıcılık, açıktan hırsızlık ve benzeri suçlar” başta olmak üzere 7 ayrı suçtan farklı karakollardan firari olduğu da ortaya çıktı.
Gözaltına alınan şüpheli, Arnavutköy Devlet Hastanesi'nden alınan darp raporunun ardından Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. İşlemleri yapılan şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı.