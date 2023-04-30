Polisin uyarı ateşiyle başından yaralandı

VALİLİKTEN AÇIKLAMA



İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, 8 kişinin gözaltına alındığı belirtilirken olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığı ifade edildi.



Açıklamanın tamamı şöyle:



"Fatih İlçemiz Şehremini Mahallesi'nde bugün saat: 00.30 sıralarında iki grup arasında çıkan kavgaya karışan şahısların, birbirlerine ve çevreye zarar verdikleri, ihbarı üzerine olay yerine güvenlik görevlileri sevk edilmiştir. Kavgayı sona erdirmek üzere müdahale eden görevliler tarafından havaya uyarı ateşi açılmış, bu sırada ikametinin penceresinden olayı izleyen mahalle sakinlerinden O.A adlı vatandaşımız kurşun isabeti sonucunda yaralanmıştır. Alınan ilk bilgilere göre, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevki sağlanan vatandaşımızın hayati tehlikesinin bulunduğu anlaşılmıştır. Yaralanan vatandaşımıza Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Yapılan müdahale neticesinde, kavgaya karışan toplam 8 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır." ifadeleri yer aldı.

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