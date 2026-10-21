Polisin üzerine araç sürdü, "dava açarım" diyerek tehdit etti

Melikgazi ilçesine bağlı Hunat Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri O.Ş. yönetimindeki araca “dur” ihtarında bulundu. Ekiplerin ihtarına uymayan O.Ş. aracıyla kaçmaya çalışırken, yaşanan kısa süreli kovalamaca sonucu ekipler tarafından yakalandı.



680 BİN TL CEZA YAZILDI



Yapılan kontrollerde O.Ş.’nin 0.89 promil alkollü olduğu belirlendi. O.Ş.’ye trafiğin ilgili maddelerinden toplamda 680 bin TL idari para cezası yazıldı. Ekiplerin O.Ş.’yi sürücü olarak yakalamasına rağmen O.Ş. kendisinin sürücü olmadığını iddia etti.



“Dur” ihtarına uymayan ve alkollü araç kullanan O.Ş. ekiplere “bende dava açarım” diyerek, tehditkar sözlerde bulundu.



O.Ş. hakkında “trafiğin güvenliğini tehlikeye atmak” suçundan adli işlem başlatılarak, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.



İşlemlerin ardından araç çekiciyle otoparka kaldırıldı.