Polislere bıçak çekti, bacağından vurularak yakalandı

Bursa'da ailesine şiddet uyguladığı öne sürülen bir kişi, ihbar üzerine gelen polis ekiplerine bıçak çekti. Saldırgan bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Haberler - DHA 19.11.2021 - 15:42

Polislere bıçak çekti, bacağından vurularak yakalandı

'da ihbar üzerine adrese gelen polis ekiplerine bıçak çeken H.K. bacağından vurularak yakalandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi'nde meydana geldi. 44 yaşındaki H.K.'nin ailesine şiddet uyguladığı ihbarı üzerine adrese polis ekibi sevk edildi.

ekiplerini kapıda gören ekipler, mutfaktan aldığı bıçakla ekiplere saldırmaya çalıştı. Polisin tüm çabalarına karşın bıçağı bırakmayan H.K. bacağından vurularak yakalandı.

Yaralanan H.K., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan H.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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