Polislere zorunlu şark görevi düzenlemesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Polis Teşkilatı ile buluşmasında polis atamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya, polislerin ikinci şark görevi zorunluluğunun kaldırıldığını açıkladı.

Yerlikaya, "2026 yılında yapılacak olan Genel Atama Dönemi'nde, personelimize zorunlu 2'nci Şark Tebligatı yapılmayacak." ifadelerini kullandı.

“ATAMALAR GÖREV PUANINA GÖRE YAPILIYOR”

"Atama ve yer değiştirme uygulanırken, hiçbir personelimizin aklında 'acaba' sorusu kalmayacak." diyen Bakan Yerlikaya, "Yeni atama ve yer değiştirme yönetmeliğimiz 6 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Polislerin atamalarını görev puanına göre yapmaya başladık." ifadelerini kullandı.

“SAYDAM BİR SÜREÇ YÜRÜTÜLÜYOR”

Polislerin, artık öğretmen ve doktorlar gibi görev puanına göre atandığını anlatan Yerlikaya, "Kapalı kapılar ardında değil, herkesin gözü önünde saydam bir süreç yürütülüyor." şeklinde konuştu.