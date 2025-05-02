Polislerin alkollü sürücüyle imtihanı: Sınırı 9 kat aştı, 'Dişim ağrıyor' dedi

Olay, Taşpazar Mahallesi Ebulfez Elçibey Caddesi adliye karşısında yaşandı. Yasal sınırın 9 katı üzerinde alkol alan M.D. (27) isimli genç, park halindeki aracına biner binmez maddi hasarlı trafik kazasına karıştı. Polis memurlarına güçlük çıkaran sürücü, etkisiz hale getirilmek istendiği esnada polis aracına tekmeler atarak kaportasına zarar verdi. Polis aracına kafasını vurarak kendine de zarar veren M.D. olay yerinde bulunan arkadaşları ve vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Her seferinde "Dişim ağrıyor" diyerek feryat eden ve alkollü olmadığını belirten sürücü "Polis değil başka biri olsun bak neler yapıyordum ben" dedi.

Şahsa alkolmetre üfletilerek yapılan alkol testinde 1.79 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Buna rağmen alkollü olmadığını iddia eden sürücü, "Sarhoş olsam hatırlamam ama hatırlıyorum" dedi. Sürücü işlemlerin ardından asayiş ekiplerince gözaltına alınarak sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



EHLİYETİNE EL KONULDU



M.D.'ye alkollü araç kullanmaktan 9 bin 268 lira, araç ruhsat sahibine de kullandırmaktan 9 bin 268 lira olmak üzere toplam 18 bin 536 lira ceza kesilirken, ehliyetine ise 6 ay süreyle el konuldu. Ayrıca genç sürücü "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan" savcılığa sevk edilirken, araç ise olay yerinde bir yakınına teslim edildi.