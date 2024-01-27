Polislerin içinde bulunduğu otomobil, TIR'a çarptı: 1 ölü 2 yaralı

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan polis memurlarından 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, 2 polis memuru ise tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.