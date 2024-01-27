Polislerin içinde bulunduğu otomobil, TIR'a çarptı: 1 ölü 2 yaralı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli 3 polis memurunun içinde bulunduğu otomobil, TEM Otoyolu Sakarya geçişinde TIR'a çarptı. Parçalanan otomobilde bulunan 3 polis memurundan 1'i hayatını kaybetti, 2'si ağır yaralandı.

Polislerin içinde bulunduğu otomobil, TIR'a çarptı: 1 ölü 2 yaralı

Kaza, TEM Otoyolu Ankara istikameti Akyaz-Hendek mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli 3 memurunun içinde bulunduğu otomobil, yabancı plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle ağır hasar olan otomobilde bulunan 3 polis memuru yaralandı.

Polislerin içinde bulunduğu otomobil, TIR'a çarptı: 1 ölü 2 yaralı - 1

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan polis memurlarından 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, 2 polis memuru ise tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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