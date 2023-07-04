Polislerin içinde olduğu zırhlı araç alev aldı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda özel hareket polislerinin içinde bulunduğu zırhlı aracın motor kısmında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polislerin içinde olduğu zırhlı araç alev aldı

Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul Havalimanı yönünde seyir halinde olan ve özel hareket polislerini taşıyan zırhlı aracın motor kısmında alevler yükselmeye başladı.

Dumanları fark eden sürücü, zırhlı aracı yol da güvenli bir yere park etti.

Araçta bulunan özel hareket polisleri dışarı çıkarak, yangın söndürme tüpü ile müdahale etmeye çalıştı.

Polislerin içinde olduğu zırhlı araç alev aldı - 1

Bazı sürücüler de araçlarını durdurarak, yangını söndürmek için seferber oldu.

Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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