Polisli çetenin 211 daireli sitede vurgunu | Kapı kilitleri değiştirilip evler başkasına kiralandı

Esenyurt'ta, 211 konuttan oluşan bir sitede bulunan daireler usulsüz işlemlerle yaklaşık 600 kişiye satıldı.



Aralarında polis memurlarının da bulunduğu 86 kişilik çete, iddiaya göre siteden daire almak isteyen kişilere daireye karşılık geldiğini söyleyerek fahiş fiyata arsa üzerinden sahte satışlar yaptı.



Site içerisinde bulunan 211 daire yaklaşık 600 kişiye satıldı. Çete üyeleri ayrıca, daire sahiplerini siteye sokmadı. Bazı daire sahipleri silahla tehdit edilirken bazıları da dayak yedi.



KİLİTLERİ KIRDILAR

Sitedeki bir çok dairenin kilidini kıran çete üyeleri, daireleri başkalarına kiraya verdi. Mağdurların yaptığı eylemlerin ve ihbarların ardınan İstanbul Emniyeti tarafından çeteye yönelik 4 operasyon düzenlendi.



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı çete ile ilgili 590 sayfalık iddianame hazırladı. İddianamede, çete lideri olduğu iddia edilen Nihat Akyüz'ün bin 683 yıla, örgütün silahlı kanadının lideri Çetin Başkan Şimşek'in ise 2 bin 60 yıla kadar hapsi talep edildi.

