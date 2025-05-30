Polisten 40 kilometre kaçtılar: Araçtan suç makineleri çıktı

Kütahya- Eskişehir karayolundaki uygulama noktasında görev yapan polis ekipleri, şüphelendikleri bir hafif ticari aracı durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya başlayan sürücü, yaklaşık 40 kilometre süren takibin ardından Aslanapa ilçesi Pazarcık yol ayrımında durduruldu.

Sürücü E.E. ile birlikte araçta bulunan Ç.Ç. ve İ.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerden 25 yaşındaki Ç.Ç.’nin ‘kasten öldürme’ suçundan 19 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu, 34 ayrı suç kaydı olan 38 yaşındaki İ.A.’nın ise "kasten yaralama" suçundan arandığı anlaşıldı.



Sürücü E.E. işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, Ç.Ç. ve İ.A.’nın işlemlerinin devam ettiği belirtildi.