Polisten göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 organizatör ve 9 düzensiz göçmen yakalandı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'nce göçmen kaçakçılığı ve sevkiyatının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde S.A. (44) isimli şahıs, Pekşenler mevkii Anadolu otoyolu yan yolunda 9 yabancı uyruklu düzensiz göçmeni aracına bindirdiği sırada suçüstü yakalandı.

S.A. isimli şahıs ile hareket ettiği tespit edilen, toplam 3 organizatör şahıs ve 9 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.