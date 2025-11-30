Polisten kaçan 2 kişi kazada öldü
30.11.2025 01:36
İHA, AA
Kahramanmaraş'ta polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan motosikletli A.T. ile beraberindeki A.C., park halindeki kamyonete arkadan çarptı. Ağır yaralanan iki arkadaş hastanede öldü.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde polis ile iki kişiyi taşıyan araç arasındaki kovalamaca felaketle bitti.
Olay gece saatlerinde Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. Yolda uygulama yapan polis ekipleri, A.T.'nin kullandığı plakasız motosikleti şüphe üzerine durdurmak istedi. A.T. ihtara uymayınca polis ekipleri de takibe başladı.
Bu sırada yol kenarında bekleyen kamyonete arkadan çarpan motosikletteki sürücü A.T. ile A.C. ağır yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.