Polisten kaçan alkollü sürücüye 400 bin lira ceza
26.04.2026 06:57
İnegöl'de polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücüye 400 bin lira ceza uygulandı, ehliyeti iptal edildi, aracı 60 gün trafikten men edildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde uygulama yapan ilçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sonucu araç önü kesilerek durduruldu. Araç sürücüsü 28 yaşındaki Mustafa G'nin 2.23 promil alkollü olduğu belirlendi.
Aday sürücüye alkollü araç kullanmaktan ve "dur" ihtarına uymamak nedeniyle toplam 400 bin lira ceza uygulandı. Mustafa G.'nin ehliyeti iptal edilirken aracı da 60 gün trafikten men edildi.