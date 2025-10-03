Polisten kaçan araç şarampole uçtu: 2 yaralı

Erzincan'da gece yarısı polis çevirmesinden kaçan sürücünün kullandığı araç kaza yaptı.

Olay, Erzincan-Kemah yolu Beşsaray köyü mevkiinde meydana geldi. 24 yaşındaki sürücü U.K., polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polisin takibi sırasında kontrolden çıkan araç yoldan çıkarak takla attı. Şarampole uçan otomobildeki sürücü ile yanındaki kadın yaralandı. Yaralılar Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından yapılan incelemelerde araçta tüfek mermileri bulundu.