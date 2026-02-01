Polisten kaçan araçtan el bombası ve silah çıktı
01.02.2026 02:33
Anadolu Ajansı
AA
Bursa'da polisin "dur" ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu durdurulan araçta el bombası ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde polis ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi.
Ekipler, "dur" ihtarına uymayan aracı takibe aldı. Kovalamacanın ardından 11 Eylül Bulvarı üzerinde önü kesilen otomobil uyarı ateşi açılarak durduruldu. Otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı.
Araçta yapılan aramalarda savunma tipi el bombası ile ruhsatsız tabanca bulundu. Bomba imha ekiplerinin incelemesinin ardından el bombası muhafaza altına alındı. Araç ise incelenmek üzere emniyet otoparkına çekildi.