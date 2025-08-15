Polisten kaçan halk otobüsü şoförü alkollü çıktı
Bursa'da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan, kırmızı ışık ihlali yapan özel halk otobüsü şoförü Erdinç K. yolcu indirmek için durakta durunca yakalandı. 1.49 promil alkollü olduğu ortaya çıkan şoföre 11 bin 435 lira ceza verildi, ehliyetine 6 ay el kondu.
Bursa İnegöl'de uygulama yapan polis ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde şüphelendikleri özel halk otobüsünü durdurmak istedi.
Ekiplerin ‘dur’ ihtarına uymayan otobüsün şoförü, kırmızı ışık ihlali de yaptıktan sonra yaklaşık 300 metre ilerideki durakta durdu.
Otobüsün yanına giden ekipler, şoförü indirerek alkol testi yaptı.
İsminin Erdinç K. olduğu öğrenilen şoförün 1.49 promil alkollü olduğu belirlendi.
Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 TL, kırmızı ışık ihlali yapmaktan 2 bin 168 TL ceza verildi, ehliyetine 6 aylığına el konuldu.
Yolcular başka otobüse nakledildi, otoparka çekildi.
