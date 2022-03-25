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Polisten kaçan hırsızlar yakalandı

Adana'da polis ekiplerinden kamyonetle kaçmaya çalışan iki hırsızlık şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı. Bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 25.03.2022 - 07:39

Polisten kaçan hırsızlar yakalandı

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'nın Yüreğir ilçesi Karataş Bulvarı'nda devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendiği kamyoneti durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ikazına rağmen kamyonetteki şüpheliler araçla Süleyman Vahit Caddesi'ne giriş yaparak kaçmaya başladı.

Yaşanan kısa süreli kovalamaca sonucu polis ekipleri kamyoneti caddede durdurdu, araçtaki 3 şüpheli ise ara sokaklara kaçtı.

Polis, kamyonetin kasasında yaptığı aramada çalıntı olduğu değerlendirilen bakır kablolar ele geçirdi.

Şüphelilerin kaçtığı güzergahta arama yapan ekipler, iki kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler Akıncılar Polis Merkezi'ne götürüldü.

Kaçan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

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