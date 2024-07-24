Polisten kaçan motosiklet sürücüsü kaza yaptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kocaeli’de polis ekiplerinden kaçan motosiklet sürücüsü kaza yaptı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

Polisten kaçan motosiklet sürücüsü kaza yaptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

’nin Gölcük ilçesinde polis ekiplerinin, ‘Dur’ ihtarına uymayan Yusuf Çelik (20) idaresindeki plakasız motosiklet kaçmaya başladı. Motosikletli polis ekibi ise şahısları takip etti.

Yaşanan kovalamacanın ardından motosiklet sürücüsü, sürüş hakimiyetini kaybederek karşı şeritte seyir halinde olan 41 ASV 415 plakalı otomobile çarptı. Kazada Yusuf Çelik hayatını kaybederken, yolcu olarak bulunan arkadaşı İsa Çınar (20) ağır yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Vatandaşlar ile polisler arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA 

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde polis ekibinin hızlı bir şekilde motosikleti takip etmesi, motosikletin bir anda karşı şeride geçmesi ve kaza yapması yer aldı.
Olayla alakalı geniş çaplı inceleme başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

"Çok genç senatör, en yaşlı başkan": Biden'ın siyasi kariyeri

TÜRKİYE HABERLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Federalizme dayalı tekliflere bizim de Kıbrıs Türkü'nün de karnı tok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Federalizme dayalı tekliflere bizim de Kıbrıs Türkü'nün de karnı tok

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, 20 kilogramlık kitle çıkarıldı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, 20 kilogramlık kitle çıkarıldı

Bakan Güler'den Yunan Bakan'a F-35 yanıtı: Buyursun gelsin turistik geziye

Bakan Güler'den Yunan Bakan'a F-35 yanıtı: Buyursun gelsin turistik geziye

Türkiye'nin yağışlarında yüzde 10'luk azalma

Türkiye'nin yağışlarında yüzde 10'luk azalma

Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...