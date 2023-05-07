Polisten kaçan otomobil yayalara çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

İstanbul Şişli'de polis ile "dur" ihtarına uymayan şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı.



17 LF 317 plakalı otomobil, sokak içerisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak 3 kişiye çarptı.



Otomobilin çarptığı 80 yaşındaki Muhittin Balcan ağır yaralandı. Balcan, Prof.Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, hafif yaralanan 2 kişi ise Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Polislerin peşinde olduğu otomobildeki 2 şüpheli, kazanın ardından yakalanarak emniyete götürüldü. NTV’yi sosyal medyadan takip edin