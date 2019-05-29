İstanbul’un Ümraniye ilçesinde polis ekipleri, Şenol Güneş Bulvarında şüpheli gördükleribir aracı durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihtarına uymayan 34 EMC 92 plakalı otomobil kaçmaya başladı.
Polisler ile içinde 3 şüphelinin bulunduğu araç arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı.
Kaçan otomobil, önce bir otomobile ve daha sonra servis aracına çarparak durdu.
Araç içinde bulunan 3 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kazada kaçan otomobilin çarptığı araçta bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Otomobilin sürücünün ehliyeti olmadığı için kaçtığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle caddede bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.
Polisten kaçan otomobildekiler kaza yapınca yakalandı
DHATürkiye
İstanbul Ümraniye'de enetim yapan polis ekiplerinden kaçan otomobildekiler kaza yapınca yakayı ele verdi.
İstanbul’un Ümraniye ilçesinde polis ekipleri, Şenol Güneş Bulvarında şüpheli gördükleribir aracı durdurmak istedi.