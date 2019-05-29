İstanbul’un Ümraniye ilçesinde polis ekipleri, Şenol Güneş Bulvarında şüpheli gördükleribir aracı durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan 34 EMC 92 plakalı otomobil kaçmaya başladı.

Polisler ile içinde 3 şüphelinin bulunduğu araç arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı.

Kaçan otomobil, önce bir otomobile ve daha sonra servis aracına çarparak durdu.

Araç içinde bulunan 3 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazada kaçan otomobilin çarptığı araçta bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı.  Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Otomobilin sürücünün ehliyeti olmadığı için kaçtığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle caddede bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. 