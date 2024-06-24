Kırklareli’de polisten kaçan araçtan 9 kaçak göçmen çıktı.



İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin göçmen kaçakçılığı suçunun önlenmesine yönelik yaptığı çalışmada, Mahya Baba Caddesi’nde durumundan şüphelendikleri bir otomobile dur ihtarında bulundu.



Sürücüsünün ihtara uymayıp, kaçtığı otomobil, takip sonucu durduruldu.