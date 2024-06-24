Polisten kaçan araçtan 9 kaçak göçmen çıktı

Kırklareli’de polisin dur ihtarından kaçan ve takip sonucu durdurulan araçtan 9 kaçak göçmen çıktı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Polisten kaçan araçtan 9 kaçak göçmen çıktı

’de polisten kaçan araçtan 9 kaçak göçmen çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin göçmen kaçakçılığı suçunun önlenmesine yönelik yaptığı çalışmada, Mahya Baba Caddesi’nde durumundan şüphelendikleri bir otomobile dur ihtarında bulundu.

Sürücüsünün ihtara uymayıp, kaçtığı otomobil, takip sonucu durduruldu.

Polisten kaçan araçtan 9 kaçak göçmen çıktı - 1

Otomobilde 1’i sürücü 5 Suriye ve 4 Irak uyruklu kaçak yakalanarak gözaltına alındı.

İncelemede Suriye uyruklu göçmenlerden birinin “yabancı terör savaşçısı” tanımlı olduğu belirlendi.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kütahya'da orman yangını

Kütahya'da orman yangını

Şanlıurfa Valiliği duyurdu! Bugünden itibaren yasaklandı

Şanlıurfa Valiliği duyurdu! Bugünden itibaren yasaklandı

Yol kenarına tuvaletini yapan sürücünün ehliyetine el konuldu

Yol kenarına tuvaletini yapan sürücünün ehliyetine el konuldu

Kuduz köpekleri Ankara'ya getirdiği iddiasıyla tutuklanan Buket Özgünlü Boyacı'ya tahliye

Kuduz köpekleri Ankara'ya getirdiği iddiasıyla tutuklanan Buket Özgünlü Boyacı'ya tahliye

Saadet Partisi kongreye gidiyor: Birol Aydın adaylığını açıkladı

Saadet Partisi kongreye gidiyor: Birol Aydın adaylığını açıkladı

TBMM'de görevli polis evinde intihar etti

TBMM'de görevli polis evinde intihar etti

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...