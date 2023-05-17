Polisten kaçan şüpheli, tabanca ve el bombasıyla yakalandı

Merkez Seyhan ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda uygulama yapan Seyhan Devriye Ekipler Amirliği polis ve bekçileri, bir ticari taksinin bulundukları yere yakın bir noktada yolcu indirdiğini fark etti.



Taksiye doğru hareket eden ekipler, bir şüphelinin araçtan inip kaçmaya başlaması üzerine "dur" ihtarında bulundu.



Şüphelinin ikazlara rağmen koşarak izini kaybettirmeye çalışması üzerine ekipler, havaya ateş açtı. Bu sırada şüpheli cebindeki cismi bir binanın bahçesine attı.

BAHÇEDE EL BOMBASI BULUNDU, ÜZERİNDEN TABANCA VE MERMİLER ÇIKTI



Yaya olarak yaşanan kovalamaca sonucu ekiplerin yakaladığı şüpheli Y.K'nin (23) üzerinde ruhsatsız olduğu tespit edilen tabanca ve 39 mermi ele geçirildi.



Y.K'nin kaçarken binanın bahçesine attığı cismin el bombası olduğu belirlendi.



Terör örgütü PKK'nın propagandasını yapmaktan suç kaydı olduğu tespit edilen Y.K, emniyete götürüldü.