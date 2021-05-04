Polisten kaçan şüpheliler ateş açtı: Yoldan geçen 2 kişi yaralandı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde kısıtlama denetimi yapan polis ekiplerinin durdurmak istediği otomobilden ateş açıldı. Kurşunlar o sırada yoldan geçen 2 kişiye isabet etti.

Olay Küçükçekmece, Söğütlüçeşme Mahallesinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, denetim yapan motorlu yunus polis ekipleri şüphelendikleri bir otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Polis ekiplerinin uyarısına aldırış etmeyen sürücü durmayarak kaçarken şüpheliler de silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu yoldan geçen ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.



KAZA SONUCU 2 POLİS DE YARALANDI



Şüpheliler Halkalı Caddesi'ne geldikleri esnada aracı polis ekiplerinin üzerine sürerek kazaya neden oldu.



Kaza sonucu devrilen motosiklette bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 polis memuru da yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri hem silahla yaralanan kişileri hem de polis ekiplerine ilk müdahaleleri yaparak çevre hastanelere kaldırdı.



Polis ekipleri de olayın meydana geldiği cadde üzerinde detaylı olay yeri çalışması yaptı. Ekipler çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye alırken, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.