Polisten kaçan şüphelilerin aracından cephanelik çıktı

Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde görevli sivil polis ekibi, şüphelendikleri plakasız hafif ticari aracı durdurmak istedi.



Ekipleri fark edince kaçmaya başlayan araç, sokakta bisiklet süren 9 yaşındaki ismi öğrenilemeyen çocuğa çarpıp yola devam etti.

POLİS İLE KOVALAMACA



Kovalamaca sırasında 5 otomobil ile elektrik direğine de çarpan araçtaki 2 şüpheli, etrafları sarıldıktan sonra yakalandı.



ARAÇTAN CEPHANELİK ÇIKTI

Araçta yapılan incelemede, ruhsatsız 5 tabanca ve kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi.



Yaralanan çocuk, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.



Polis merkezine götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.