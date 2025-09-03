Polisten kaçan şüphelilerin aracından cephanelik çıktı
Adana'da polis ekiplerinden kaçarken 9 yaşındaki bisikletli çocuğa çarpan hafif ticari araçtaki 2 zanlı gözaltına alındı.
Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde görevli sivil polis ekibi, şüphelendikleri plakasız hafif ticari aracı durdurmak istedi.
Ekipleri fark edince kaçmaya başlayan araç, sokakta bisiklet süren 9 yaşındaki ismi öğrenilemeyen çocuğa çarpıp yola devam etti.
POLİS İLE KOVALAMACA
Kovalamaca sırasında 5 otomobil ile elektrik direğine de çarpan araçtaki 2 şüpheli, etrafları sarıldıktan sonra yakalandı.
ARAÇTAN CEPHANELİK ÇIKTI
Araçta yapılan incelemede, ruhsatsız 5 tabanca ve kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi.
Yaralanan çocuk, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Polis merkezine götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.
