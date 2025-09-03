Polisten kaçan şüphelilerin aracından cephanelik çıktı

Adana'da polis ekiplerinden kaçarken 9 yaşındaki bisikletli çocuğa çarpan hafif ticari araçtaki 2 zanlı gözaltına alındı.

Polisten kaçan şüphelilerin aracından cephanelik çıktı

Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde görevli sivil polis ekibi, şüphelendikleri plakasız hafif ticari aracı durdurmak istedi.

Ekipleri fark edince kaçmaya başlayan araç, sokakta bisiklet süren 9 yaşındaki ismi öğrenilemeyen çocuğa çarpıp yola devam etti.

POLİS İLE KOVALAMACA

Kovalamaca sırasında 5 otomobil ile elektrik direğine de çarpan araçtaki 2 şüpheli, etrafları sarıldıktan sonra yakalandı.

ARAÇTAN CEPHANELİK ÇIKTI

Araçta yapılan incelemede, ruhsatsız 5 tabanca ve kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi.

Yaralanan çocuk, Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polis merkezine götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.

