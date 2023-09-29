Polisten kaçan sürücüye 30 bin 870 TL ceza

Olay, Küçük Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Bölgede devriye görevi yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarı yaptığı D.M. idaresindeki otomobil, uzaklaşmaya başladı.

Bir müddet kovalamaca sonucu gözden kaybolan otomobil, 25 kilometre ileride yer alan Onikişubat ilçesinin kırsal Dadağlı Mahallesi’nde görüldü.

İlçe jandarma ekiplerinin de destek verdiği arama çalışmaları sonucu kaçan otomobil yakalandı. Sürücüsü gözaltına alınırken, birçok suç kaydının olduğu öğrenildi.

Sürücüye çeşitli maddelerden 30 bin 870 lira idari para cezası kesildi.