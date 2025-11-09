Polisten kaçan takside uyuşturucu bulundu
09.11.2025 17:59
DHA
Ankara'da uygulama noktasında polisten kaçan takside bin 567 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Yunus ekipleri tarafından sabit yol uygulaması yapıldı.
Uygulama noktasına doğru ilerleyen taksinin şoförü, ekipleri görünce kaçmaya başladı. Taksi, yapılan takiple durduruldu. Araçta yapılan aramada 1567 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınıp, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Y.Y. ile K.C.Y, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.