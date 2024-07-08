Polisten kaçarken devirdikleri motosiklete tren çarptı: 2 yaralı

Adana'nın Yüreğir ilçesi bulvar üzerinde devriye görevinde bulunan Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekibi, üzerinde iki kişinin bulunduğu plakasız motosikletten şüphelenip 'dur' ihtarında bulundu.

Polisin uyarısını dinlemeyen motosikletli 2 kişi kaçmaya başladı. Kısa süreli takibin ardından 2 kişi, birkaç yüz metre ilerdeki hemzemin geçitte dengelerini kaybedip motosikletten düştü. Yaralanan 2 şüphelinin kaçmak için yeniden kaldırmaya çalıştığı motosiklete Mersin yönünde ilerleyin yük treni çarptı. Polislerin durumu telsizle bildirmesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi.

İsimleri öğrenilemeyen hafif yarayı 2 kişi, hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı. Hurdaya dönen motosiklet ise incelenmek üzere polis merkezinin otoparkına götürüldü.



Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.