Polisten kaçarken kaza yapan sürücü hayatını kaybetti

Polisin "dur" ihtarına uymayan ve Ankara yönüne doğru kaçan sürücünün otomobili kent girişindeki takın ayağına çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı 25.05.2020 - 21:32

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Ankara'da kontrol noktasındaki polisten kaçarken kaza yapan sürücü yaşamını yitirdi. 

Alınan bilgiye göre, Kahramankazan ilçesi Anadolu Otoyolu Akıncı Gişeleri yol kontrol noktasında bulunan polis ekipleri, M.A.R. yönetimindeki 06 FU 5375 plakalı otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan sürücü, dubalara çarparak Ankara yönüne doğru kaçtı. Polisin takibe başladığı otomobil, Ankara girişindeki takın ayağına çarptı.

Kazada, ağır yaralanan sürücü M.A.R. sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yanındaki hafif yaralandığı anlaşılan R.S. ise hastaneye kaldırıldı.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, yaşamını yitiren araç sürücüsünün "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" ve "Yoklama Kaçağı" suçlarından arandığının tespit edildiği kaydedildi.

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