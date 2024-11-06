Polisten kaçarken kaza yaptı: Motosiklet sürücüsü yaralandı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir motosikletli polisten kaçarken otomobile çarptı.  Kaza sonrası motosiklet sürücüsü yaralandı.

Polisten kaçarken kaza yaptı: Motosiklet sürücüsü yaralandı

'da polisten kaçarken otomobile çarpan motosikletteki sürücü yaralandı.

Motorize polis ekipleri Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda İ.S. idaresindeki plakasız motosikleti durdurmak istedi. Durmayıp bir süre polisten kaçan İ.S'nin kullandığı motosiklet, otomobile çarpıp devrildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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