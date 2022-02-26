Polisten kaçarken mahalleyi elektrikten etti

Adana'da bir kişi polisten kaçarken direğe çarpıp, mahalleyi elektriksiz bıraktı



Merkez Yüreğir ilçesi Karataş Bulvarı'nda gece saatlerinde devriye gezen polis ekibi, şüphelendiği ticari aracı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya başladı.

Bulvardan Akdeniz Mahallesi ara sokaklarına giren sürücü, Güneşli Mahallesi'nden geçerek izini kaybettirmeye çalıştı. Ara sokaklarda süren takibin ardından Süleyman Vahit Caddesi'ne çıkan sürücü, kaçışını bu kez 19 Mayıs Mahallesi ara sokaklarında sürdürdü.

Kaçan sürücü kazadan sonra yakalandı

Dar sokakta hızla kaçmaya çalışan sürücü, aracın kontrolünü kaybederek elektrik direğine çarptı. Kazanın sonucu isimi öğrenilemeyen sürücü ve yanındaki arkadaşı kıskıvrak yakalandı.



Kaza nedeniyle elektrik direğinde kısa devre meydana gelirken trafoda da yangın çıktı. 19 Mayıs Mahallesi ise trafodaki yangın sonucu geceyi elektriksiz geçirdi. Gözaltına alınan sürücüye para cezası kesilirken hafif ticari araç otoparkına çekildi.